В МИД РФ назвали требования Чехии о компенсации вымогательством

МИД Чехии официально вручил российскому послу ноту с требованием полной компенсации ущерба за взрывы во Врбетице в 2014 году. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила действия чешских властей с поведением вымогателей, сообщает Лента.Ру.

Захарова прокомментировала сообщение СМИ о вручении ноты — заявила, что Чехия таким образом подтверждает свой статус «недружественного государства», а ее власти "действуют по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных".

"Хочу напомнить. Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями" , — заключила дипломат.

Ранее 28 июня стало известно, что власти Чехии потребовали от России компенсации ущерба после взрыва во Врбетице в 2014 году. Речь идет о сумме в 650 миллионов крон (около 25,5 миллиона евро), их планируют раздать пострадавшим местным жителям и распределить между властями близлежащих населенных пунктов.