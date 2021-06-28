Зеленский записал видео в поддержку сборной Украины

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео в поддержку национальной футбольной команды накануне ее матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Таким образом глава государства решил запустить флешмоб перед важнейшей игрой, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео опубликовано на официальной странице Зеленского в социальной сети Instagram. Он подчеркнул, что 20 июня со своей командой будет каждый украинец.

"Привет, моя любимая сборная Украины по футболу. Я – Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины и я буду твоим фанатом. Поверь мне, я буду вместе с тобой все 90 минут. Я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно из-за каждой подножки. И я буду радоваться каждому забитому голу. Я буду вместе с тобой все эти минуты на поле, как и каждый украинец. Поэтому знай: вас на поле будет не 11, нас на поле будет 40 миллионов" , – сказал Зеленский.

Он призвал всех болельщиков присоединяться к флешмобу.

"Запиши видео в поддержку сборной Украины по футболу, чтобы наши ребята знали завтра на поле их будет не 11, завтра нас будет 40 млн" , – говорится в описании к ролику.

Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф, заняв третье место в группе С. После того, как Швеция обыграла Польшу (3:2), а Испания обыграла Словакию (5:0), "желто-синие" вошли в четверку лучших среди тех команд, которые стали предпоследними в квартетах.

29 июня украинцы поспорят за место в четвертьфинале со шведами. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Кроме того, стало известно, что полузащитник Александр Зубков больше не поможет украинской сборной на турнире.