"Налог на Google" в Украине: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон, по которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Так называемый закон "о налоге на Google" Рада одобрила в начале июня, сообщает РБК-Украина.

Согласно закону, нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками налога на добавленную стоимость в Украине. Регистрация плательщика НДС для нерезидентов будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале).

В то же время с 1 января 2022 года исключается норма, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны уплачивать налог по ставке 20% суммы таких выплат за собственный счет.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, установление особых правил налогообложения НДС электронных услуг становится обычной практикой в иностранных государствах, например в странах Европейского Союза.

В частности, впервые на проблему обложения НДС электронных услуг обратили внимание в Европейском Союзе, изменив правила определения места поставки таких услуг. Так, к 2015 году место поставки электронных услуг определялось по месту регистрации поставщика, что позволяло некоторым поставщикам минимизировать налог, регистрируясь в странах, где применялась низкая ставка НДС или услуги вообще освобождались от налогообложения. Именно поэтому, были разработаны правила, какие бы позволить обложить НДС электронные услуги именно по месту их потребления.