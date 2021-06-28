Беларусь вне "Восточного партнерства": Кулеба сообщил о позиции Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД Беларуси о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Украина продолжит поддерживать народ Беларуси, который принадлежит к европейской семье, сообщает РБК-Украина.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию" , - заявил министр.

Как отметил Кулеба, белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.