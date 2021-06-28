Беларусь вне "Восточного партнерства": Кулеба сообщил о позиции Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД Беларуси о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Украина продолжит поддерживать народ Беларуси, который принадлежит к европейской семье, сообщает РБК-Украина.
Об этом министр написал в своем Twitter.
"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию", - заявил министр.
Как отметил Кулеба, белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.
"Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени не заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил он.