Беларусь вне "Восточного партнерства": Кулеба сообщил о позиции Украины

Беларусь вне "Восточного партнерства": Кулеба сообщил о позиции Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление МИД Беларуси о приостановке участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Украина продолжит поддерживать народ Беларуси, который принадлежит к европейской семье, сообщает РБК-Украина.

Об этом министр написал в своем Twitter.

"Можно заявить о выходе из "Восточного партнерства", но нельзя изменить географию", - заявил министр.

Как отметил Кулеба, белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семье народов.

"Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени не заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко", - добавил он.
Кулеба о выходе Беларуси из &quot;Восточного партнерства&quot;: нельзя изменить географию

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