На украинский фильм выделили 140 тисяч евро

Украинский фильм "Редакция" режиссера Романа Бондарчука в сопродюсерстве с немецкой компанией Elemag Pictures получил 140 тыс. евро от Eurimages, сообщает Интерфакс-Украина.

"Качественное и масштабное кино требует соответствующих средств. Тем более, если есть цель выйти на мировой рынок кинематографа. И вот - хорошая новость. Фильм« Редакция »режиссера Романа Бондарчука в копродюсерстви с немецкой компанией Elemag Pictures получил 140 000 евро от Eurimages" , - написал министр культуры Александр Ткаченко в своем аккаунте﻿ в телеграмме в понедельник вечером.

Ткаченко отметил, что решение о поддержке украинского-германского фильма «Редакция» приняли на заседании Совета правления Европейского фонда поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений Eurimages.

"По специальной процедуре для Украины на счета украинского продюсера Дарьи Бассель (ООО« Мун Мэн ») поступит более 110 000 евро. Драма с элементами комедии «Редакция» стала одним из победителей 14-го конкурсного отбора Госкино и получила поддержку почти 20 миллионов гривен" , - сообщил министр культуры.

Он поблагодарил Eurimages за поддержку.