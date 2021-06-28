В районе ООС получил ранение боец ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины в понедельник вечером получил пулевое ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе Новотошковского на Донбассе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня 28 июня около 20.30, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. После оказания первой медицинской помощи военного транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести" , – сказано на странице ОТГ ''Север'' в Фейсбук в понедельник вечером.

Отмечается, что на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщалось, что российские наемники не нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала понедельника, 28 июня.