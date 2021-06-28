Названы симптомы заражения COVID-штаммом "Лямбда"

Британские инфекционисты перечислили основные симптомы инфицирования штаммом коронавируса "Лямбда", который изначально распространился в Южной Америке, а недавно проник в Европу, сообщает Страна.ua.

У зараженных южноамериканским штаммом наблюдаются высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса, пишет газета Express со ссылкой на Агентство общественного здравоохранения Англии.

"Лямбда"-вариант коронавируса был выявлен в Перу в конце лета прошлого года. А к концу 2020 года стал доминирующим в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине. По предварительным данным, этот штамм имеет несколько мутаций в спайковом белке, которые влияют на степень заразности.

При этом пока у экспертов нет данных о более тяжелом течении COVID-19 у заразившихся "лямбда"-штаммом.