Под ОП протестовали из-за "вагнеровцев", Зеленскому "объявили подозрение"
Под зданием Офиса президента прошла акция протеста, где "объявили подозрение в госизмене" президенту Владимиру Зеленскому, сообщает Громадське радіо.
На акцию пришли несколько сотен человек. Многие из них пришли в вышиванках. Они держат плакаты с надписями «Ермака в Сибирь», «Государственную измену не простим», «111 статья», «Ты будешь сидеть в тюрьме».
Среди присутствующих - бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, волонтер Георгий Тука, переводчик, дипломат Дмитрий Чекалкин, волонтер, военная Маруся Зверобой, председатель общественной инициативы «Сохраним Протасов Яр», режиссер Владимир Тихий. На акцию также пришел отец военного Ярослава Журавля, который погиб в прошлом году. Его выступления предшествовало скандирование «Герои не умирают!».
Участники и участницы скандируют: «Зелю прочь!», «Зеленский приходи в ВСК».
«Есть ли смысл в День Конституции напомнить гаранту этой Конституции, чтобы он совсем забрал свои причиндалы с главного Закона страны? Сегодня вечером у каждого ЕСТЬ СМЫСЛ выйти на Банковую. Ведь на днях Зеленский откровенно признался в срыве спецоперации по задержанию «вагнеровцев». Операции, которую планировали страны НАТО. В тот же НАТО, которое по непонятным для Зеленского причин нас не берут. Мы могли бы наказать убийц украинских солдат, зато их отпустили волей Владимира Зеленского. И сделал это лично Зеленский. Это первая и одна из главных причин выходить сегодня на Банковую. Ибо своими действиями Зеленский предал не военных, он предал каждого из вас, всю Украину», - говорится в заявлении политической партии «Демократична сокира», которая является организатором акции.