В Госдепе США ждут экстрадицию Фирташа

В Государственном департаменте разъяснили, какова позиция Соединенных Штатов об экстрадиции в страну Дмитрия Фирташа, сообщает Голос Америки.

Об этом в комментарии Украинской службе Голоса Америки рассказал заместитель помощника Государственного секретаря США Джордж Кент.

"Австрия - это страна с верховенством права, и они имеют определенные правовые процедуры. Наша позиция остается такой же, как в 2014. Мы осудили Фирташа за преступления, и мы продолжаем работать с австрийцами, при этом уважая их правовой процесс" , - сказал чиновник.

На вопрос, какие инструменты могут использовать Соединенные Штаты, чтобы добиться экстрадиции, Джордж Кент добавил, что в США работают в этом направлении с австрийскими властями.

"Поскольку мы уважаем верховенство права в Австрии, они до сих пор проходят через процесс апелляций по делу экстрадиции. Мы находимся в контакте с австрийцами, но это их процесс и он должен быть завершен" , - заявил дипломат.

Ранее группа конгрессменов направила в Государственный департамент письмо с просьбой активизировать усилия по экстрадиции олигарха в США - предположив, что Дмитрий Фирташ коррумпировал австрийскую судебную систему.

«Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом» , - говорится в письме.

В свою очередь, Кристина Зальцборн, пресс-секретарь окружного суда Вены по уголовным делам в комментарии Голоса Америки заявила об отсутствии решения о Фирташе.