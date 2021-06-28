Госдеп отреагировал на приговор российского суда американскому студенту

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал приговор Мосгорсуда, который оставил в силе наказание для американского студента Тревора Рида в виде 9 лет колонии за нападение на полицейского, сообщает Лента.Ру.

Об этом он написал в своем Twitter.﻿ По словам Прайса, в стране "глубоко обеспокоены" решением оставить приговор в силе.

«США будут продолжать работать от имени Тревора до тех пор, пока Россия не сделает все правильно и не вернет его семье. Тревора слишком долго лишали свободы" , — заявил он.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. Американца признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.