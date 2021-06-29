Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Facebook стал самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила один триллион долларов, сообщает Лента.Ру.

Это произошло на фоне решения суда закрыть дело о нарушении компанией антимонопольного законодательства и отклонить два иска — со стороны Федеральной торговой комиссии и со стороны коалиции штатов, пишет Bloomberg. После этого цена акций Facebook достигла 355,64 долларов за штуку.

Кроме того, благодаря возросшей популярности приложений для поддержания связи с друзьями и коллегами во время пандемии COVID-19 в этом году акции компании выросли на 30 процентов. Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.

Порог в один триллион долларов из американских компаний также преодолели Amazon, Alphabet (Google), Microsoft и Apple. Стоимость последних превышает 2 триллиона долларов.