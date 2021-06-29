Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Стоимость Facebook превысила один триллион долларов

Facebook стал самой молодой компанией, рыночная стоимость которой превысила один триллион долларов, сообщает Лента.Ру.

Это произошло на фоне решения суда закрыть дело о нарушении компанией антимонопольного законодательства и отклонить два иска — со стороны Федеральной торговой комиссии и со стороны коалиции штатов, пишет Bloomberg. После этого цена акций Facebook достигла 355,64 долларов за штуку.

Кроме того, благодаря возросшей популярности приложений для поддержания связи с друзьями и коллегами во время пандемии COVID-19 в этом году акции компании выросли на 30 процентов. Это привело к устойчивому росту пользователей компании и высокому спросу на цифровую рекламу.

Порог в один триллион долларов из американских компаний также преодолели Amazon, Alphabet (Google), Microsoft и Apple. Стоимость последних превышает 2 триллиона долларов.

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