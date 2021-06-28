В Мексике суд разрешил "отдыхать с марихуаной"

Верховный суд Мексики отменил законы, запрещающие использовать марихуану совершеннолетним для отдыха, таким образом двигая страну к легализации каннабиса, сообщает Украинская правда.

Решением Верховный суд постановил в понедельник, что разделы общего закона о здравоохранении страны, запрещающие личное потребление и выращивание марихуаны дома, являются неконституционными, пишет The Guardian.

Взрослые, которые готовы выращивать и потреблять собственную марихуану, смогут подать заявку на получение разрешений в секретариате здравоохранения.

Уголовное наказание за хранение более пяти граммов марихуаны или продажа наркотиков остается в силе.