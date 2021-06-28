Зеленский наградил орденами двух "отцов" Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины", среди награжденных - двое авторов текста украинской Конституции - Виктор Мусияка и Михаил Сирота.

"За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины постановляю:

Наградить орденом Свободы

Мусияку (посмертно) - народный депутат Украины II и IV созывов Верховной Рады Украины