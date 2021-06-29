В Минсоцполитики пообещали погасить часть долга по больничным до июля

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о ситуации с выплатами задолженности за больничные и пообещала до июля ее погасить, сообщает Факты.ICTV.

Она прокомментировала жалобу читательницы о том, что третий месяц власти в условиях пандемии не выплачивают гражданам больничные.

"Это один из моих самых болезненных вопросов. Сейчас, слава Богу, уменьшились инфицирования, уменьшилось количество больничных заявлений. И мы можем все средства, которые поступают от единого социального взноса, направлять на погашение задолженности" , — ответила Лазебная в эксклюзивном интервью Радио Свобода.

Также Марина Лазебная добавила, что за прошедшую неделю министерство погасило задолженность на 300 млн.

"Это 10% от той задолженности, которая есть. 60 тыс. человек уже получили больничные. Это же, опять-таки, экономика" , — сказала Лазебная.

По словам министра, за больничные задолжали 26 дней от начала. Однако от какого именно начала Лазебная не уточнила.

"Но еще на этой неделе мы перечислили из госбюджета 400 млн. И, опять же, все-таки погасим задолженность" , — ответила министр на напоминание, что срок составляет не более двух недель.

По ее словам, за этот период в условиях не такого массового заболевания, министерство максимально погасит задолженность.

"Я так ориентируюсь, что на 25% мы его до июля погасим" , — заявила Марина Лазебная.

В течение лета в Украине действует переходный период, во время которого пациентам оформляют бумажный и электронный больничный лист. Однако все медицинские учреждения должны запустить цифровой больничный с 1 сентября.