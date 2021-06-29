Сочетание вакцин Pfizer и Moderna создает долговременный иммунитет

Вакцины производства компаний Pfizer и Moderna вероятно создают иммунитет, который будет длиться годами и не потребует прививок-усилителей, сообщает Голос Америки.

"Результаты исследования усиливают имеющуюся доказательную базу, что большинство людей привитых mRNA вакцинами возможно не требуют прививок-усилителей, при условии, что вирус и его варианты не слишком эволюционируют по сравнению с нынешними формами - что не гарантируется. Люди, которые восстановились после Covid-19 до того, как получили прививки, возможно не потребуют прививок-усилителей даже если вирус значительно изменится" , - пишет издание The New York Times со ссылкой на исследование ученых опубликовано в понедельник.

На днях правительственные центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что существует вероятная связь между двумя вакцинами против COVID-19 и редким заболеванием сердца у мальчиков и молодых мужчин.

По словам ведомства, более чем 1200 человек, которые получили вакцины Pfizer или Moderna, обнаружено миокардит (воспаление сердечной мышцы). Состояние было более выраженным у мужчин, чем у женщин, и оказывалось чаще после второй дозы, чем после первой. Наибольшее количество - в группе молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет.