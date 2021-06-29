ВСУ уже 3 года готовы к освобождению Донбасса – Грымчак

Вооруженные силы Украины готовы к военному освобождению Донбасса с 2018 года. Однако для этого должен сложиться целый комплекс оснований, сообщает Обозреватель.

Такое мнение высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Мы готовы были освободить военным путем отдельные районы Донецкой и Луганской областей еще в 2018 году. К тому времени у нас было достаточно сил и средств" , – рассказал он.

Как пояснил экс-чиновник, в 2018 году не было принято решение о наступлении на Донбассе из-за ряда объективных причин. Прежде всего, потому, что такая операция приведет к жертвам среди мирного населения, а также к ответному удару со стороны российско-оккупационных войск.

"Мы знали, сколько там находится военных, они вооружены. Но самая большая проблема была в том, что мы не понимали, какими силами и средствами РФ ударит навстречу наших войск" , – объяснил Грымчак.

"Поэтому сегодня рассматривать военный компонент обязательно надо, но это крайний вариант, который может быть использован при целом комплексе таких оснований. Сегодня их нет " , – подчеркнул он.

В то же время экс-чиновник отметил, что на сегодня появилось больше оснований надеяться на дипломатический способ разрешения конфликта.

"Что касается дипломатии, то страны G7 сделали очень важное, на мой взгляд, заявление по поводу того, что они рассматривали и рассматривают Российскую Федерацию как сторону конфликта. Поэтому все разговоры о том, что Россия выступает как посредник, она может в чем-то помочь – это разговоры, которые можно прекращать".