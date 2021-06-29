Беларусь хочет ускорить завершение интеграции с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко сообщил, что Беларусь хочет завершить план по экономической интеграции с РФ к 1 января 2022 года, сообщает Корреспондент.

Планируется создание общих рынков энергоресурсов и транспорта, унификация налогового и таможенного законодательства, а также переход к единой промышленной и сельскохозяйственной политике, пишет БЕЛТА 28 июня.

"Многое уже сделано в социальном плане, экономике, обороне и так далее. Мы сегодня реально подошли к тому, что нам надо укреплять экономическую базу Союза России и Беларуси" , - отметил Семашко.

Он также напомнил, что стороны заканчивают работу над 28 интеграционными картами. По словам дипломата, Беларусь занимает четвертое место среди наиболее значимых торговых партнеров РФ.

Он сообщил, что в январе-мае этого года российско-белорусский товарооборот вырос на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.