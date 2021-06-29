В Британии назвали "ошибкой" утечку документов об эсминце у Крыма

Глава Минобороны Великобритании Джереми Куин в ходе выступления перед депутатами парламента в понедельник, 28 июня, назвал "ошибкой" потерю секретных документов о проходе британского эсминца Defender вблизи берегов временно оккупированного Крыма, сообщает Корреспондент.

Так, министр заявил парламентариям, что в произошедшем, по всей вероятности, виновен высокопоставленный сотрудник правительства, который временно лишен доступа к секретным материалам, пишет ВВС.

"На прошлой неделе высокопоставленный сотрудник потерял засекреченные документы министерства обороны. Этот сотрудник сам сообщил об этом. Похоже, что это было сделано по ошибке. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но это похоже на ошибку, допущенную этим человеком" , - сказал Куин.

Также министр принес свои извинения за произошедшее, признав при этом, что на части документов значился гриф "секретно, только для прочтения британскими сотрудниками" ("Secret UK Eyes Only").

Сейчас все документы возвращены правительству, и специалисты проверяют, все ли бумаги на месте. Кроме того, союзники Британии, которые упоминаются в документах, в частности США, проинформированы о произошедшем, заявил глава Минобороны.

По словам Куина, первые результаты расследования инцидента могут появиться уже на этой неделе.

Напомним, в найденных на автобусной остановке в британском Кенте документах обсуждается вероятная реакция России на проход эсминца через воды вблизи побережья Крыма, а также содержатся планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после завершения там операции НАТО под руководством США.