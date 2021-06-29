29 июня 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники
В этот день в мире отмечаются Праздник объятий, Международный день грязи, День учреждения Нобелевской премии, Международный день промышленного дизайна, Международный день тропиков, Всемирный день склеродермии, сообщает УНИАН.
В Гренаде - День рыбака, в СЩА - День фотоаппарата, День миндального батончика, День вафельницы, в Испании - Винная битва, в Эквадоре - День инженера, в Непале - Праздник посадки риса, на Фиджи - День спорта, в Армении - День памяти пропавших без вести азатамартиков, на Мальте - Праздник «Л`Имнарья», на Соломоновых Островах - День центральной провинции, на Сейшельских Островах - День независимости.
Памятные даты 29 июня, годовщины и события
В 1174 году Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, правда, под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.
В 1916 году состоялся первый полет самолета компании «Боинг».
В 1925 году американец Марвин Пипкин запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием. Кстати, первую лампочку изобрел Томас Эдисон.
В 1958 году Бразилия впервые стала чемпионом мира по футболу.
В 1964 году американец Роберт Адлер запатентовал пульт дистанционного управления телевизором. Люди получили возможность переключать телевизионные каналы, не вставая с дивана. Первый пульт представлял собой полукилограммовую коробку с единственным переключателем, которая присоединялась к телевизору проводом.
В 1974 году произошел редчайший в истории случай: британский хит-парад возглавил французский исполнитель - Шарль Азнавур с песней «She».
В 1995 году в Сеуле рухнул супермаркет Sampoong, погибли 502 человека.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 29 июня чтит память святителя Тихона, епископа Амафунтского. Другие названия праздника - «Тихон Тихий», «Утешитель». Тихону молятся те, кто нуждается в успокоении, чем-то испуганы, взволнованы, кто страдает от зубной боли. И еще - с 29 июня завершаются все посевные работы.
Что сегодня нельзя делать
Не предпринимайте ничего важного, перенесите помолвку или свадьбу. Возможны конфликты. Также будьте осторожнее - есть вероятность аварий, краж и потерь.
Приметы на 29 июня
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- мелкий дождь - непогода продлится долго;
- папоротник свернул листья с самого утра - следующий день будет очень жарким;
- у одуванчика, полевого вьюна или гвоздики закрыты цветки – к скорому ненастью.
Именины 29 июня
Именины у Евтропия, Петра, Михаила, Ефрема, Константина и Тигрия.