Психолог назвала три неожиданных способа поднять себе настроение

Элис Бойс — специалист когнитивно-поведенческой терапии и социальной психологии объяснила, что взбодрится при подавленном состоянии просто. Нужно пережить чувства от успешно выполненного задания, сообщает Лента.Ру.

Когда люди подавлены, они часто думают об источниках удовольствия, таких как вкусная еда, выходные за городом или шопинг-терапия. Однако это ложное стремление, так как деятельность, которая обеспечивает чувство выполненного долга/задания, может быть гораздо эффективнее. Зачастую на активные действия сил не остается: либо слишком заняты, либо измучены печалью и разочарованием. В таком состоянии непросто браться за выполнение дел, которые позволят ощутить себя героем, поэтому есть три простых, но неожиданных метода поднять себе настроение.

Первым делом - это приключение, даже если оно немного трудное. Эта стратегия не для каждого случая, но ее стоит включить в свой инструментарий. Психолог приводит в пример свои суточные бюджетные поездки в другие города, когда ночью она в дороге, днем путешествует по городу, а вечером возвращается домой. Это изрядно изматывало, но обогащало самыми лучшими воспоминаниями в жизни. В подавленном или измученном проблемами состоянии может пропадать мотивация делать то, что «надо». Но порой возникает мотивация отправиться в приключение. Это способно поднять настроение, даже если в дороге придется непросто. Выход из домашней обстановки даст свежий взгляд на жизнь и проблемы.

Вторым методом специалист предложила вдохновение чужим примером. Она пояснила, что при стрессе и беспокойстве важно помнить, что иногда их испытывают при преследовании важной цели. Когда одолевает состояние глубокой тревоги по поводу своих целей, важно видеть, как другие люди испытывают то же самое и реализуют мечты без гарантии успеха, часто терпят неудачи на этом пути. В ход могут идти телешоу и YouTube-ролики. Главное — найти контент, который эмоционально резонирует, но не похож на вашу цель. Так можно будет увидеть универсальность своих эмоций и борьбы, а это может обеспечить некоторую психологическую дистанцию и избавить от беспокойства.

Третьим методом психолог Бойс назвала обращение к вдохновителю, кумиру. Чувство подавленности вызывает состояние «нечего терять» и парадоксальным образом добавить предприимчивости и смелости. Один из способов направить это в нужное русло — обратиться к тому, кто вдохновляет. Возможно, получить ожидаемое не получится, но подъем настроения за счет способности рискнуть гарантирован. Можно написать письмо, задать вопрос или отправить благодарственный твит и автору или подкастеру, чья работа принесла вам пользу.

Существует масса способов поднять себе настроение в эмоционально трудное время. С каждым из них укрепляется устойчивость к сложным ситуациям. Эти способы не заставят эмоциональную боль исчезнуть, они помогут увидеть проблему и себя по-другому, почувствовать, что трудные времена-это опыт роста, а орудие, сбивающее с ног, заключила доктор Бойс.