Семья Тищенко получает сотни миллионов бюджетных средств

Новое расследование журналистов BIHUS info объясняет, откуда у Николая Тищенко и его родственников деньги на многомиллионные строительные проекты и почему во фракции «Слуга народа» спокойно терпят выходки народного депутата, сообщает Зеркало недели.

Согласно журналистскому расследованию, Николай Тищенко имеет незадекларированную недвижимость - дом, который его жена называет домом, а сам нардеп говорит, что он туда ездит в гости. Другие объекты - элитная квартира и части бизнеса - оформляются на членов широко неизвестной семьи по фамилии Ситак.

Однако незадекларированная недвижимость «гаснет» на фоне раскрытой журналистами Схемы распила миллиардов гривен бюджетных средств, к которой, как оказалось, имеет отношение семья Тищенко.

Компания сестры Николая Тищенко Юлии ООО «Экспресс-К», среди других подрядчиков, участвовала в строительстве столичного Подольско-Воскресенского моста. Строительстве, которое никак не завершится. Из бюджета, по указанию Дениса Комарницкого, ее компания получила 16,5 миллиона гривен.

Однако, делятся журналисты, эти средства не могут объяснить, откуда у нее средства на приобретение земли и строительство целого коттеджного городка. Зато это может объяснить ее муж - Герман Блинов.

По информации журналистов, он управляет компанией «Эко-буд-трейд», которая получила на строительство моста порядка 6 миллиардов гривен. Сама компания ничего при этом не строит, а просто распределяет эти средства дальше среди «компаний-прокладок». Одной из таких прокладок является компания именно господина Германа ООО Позитив-В. За последние годы она получила сотни миллионов гривен на «строительство» моста.

По данным журналистов, условный денежный фонд, который создал муж сестры Тищенко финансировал выборы "Слуг". Именно это и объясняет, почему во фракции готовы терпеть любые выходки народного депутата.