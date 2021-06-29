Республиканцы в США выступили против законопроекта о конкуренции с Китаем

Республиканцы в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США заявили в понедельник, что выступают против ряда положений законопроекта демократов о конкуренции с Китаем, сообщает Зеркало недели.

Пресс-секретарь старшего республиканца в комитете Майкла Маккола заявил, что они выступают против "Закона об обеспечении глобального лидерства и вовлеченности Америки", который комитет планирует рассмотреть в среду.

"В основном это просто законопроект об обмене сообщениями" , - сказал он.

Представители двух партий выступают за жесткий подход к Китаю, однако расходятся во мнениях по мерам воздействия на Пекин. Например, республиканцы возражают против положений законопроекта демократов, которые разрешали бы финансирование климатических инициатив Пекина.

Республиканцы также заявляют, что проект предусматривает слишком много исследований, в результате будет упущена возможность предпринять значимые действия в ближайшем будущем. Это касается, в частности, ужесточения контроля над экспортом технологий и регулирования доступа к некоторым конфиденциальным персональным данным.