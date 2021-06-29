Курс валют НБУ на 29 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 28 июня, снизился на 6 коп до 27.40 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.74 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.80 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июня 2021 года.
Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 38.07 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.89 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.26 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.396400
|EUR
|Евро
|32.740100
|RUB
|Рубль
|0.379860
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.072800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.885900
|PLN
|Польский злотый
|7.257300