Курс валют НБУ на 29 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июня, снизился на 6 коп до 27.40 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.74 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.80 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.89 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.26 за 1 польский злотый.