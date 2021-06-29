Курс валют НБУ на 29 июня

Курс валют НБУ на 29 июня

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 29 июня 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июня, снизился на 6 коп до 27.40 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.74 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.80 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июня 2021 года.

Курс фунта стерлингов снизился на 11 коп до 38.07 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.89 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.26 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.396400 --0.063
EUR Евро 32.740100 --0.053
RUB Рубль 0.379860
GBP Фунт стерлингов 38.072800 --0.114
CHF Швейцарский франк 29.885900 --0.011
PLN Польский злотый 7.257300 +0.01

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