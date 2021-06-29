Политолог спрогнозировал развал РФ через 10 лет

Россия как государство развалится через 10 лет, этому будут способствовать введенные против нее санкции за агрессивную политику, сообщает УНИАН.

Такое мнение высказал политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".

"Я не согласен с утверждением, что санкции против России будут ей вредить лишь в долгосрочной перспективе. Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже за 7 лет обогнала Россию. Это говорит о том, что развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, мы определенно не имеем столько потенциала, сколько они, но по многим пунктам мы их уже обогнали" , - считает политолог.

Россия, по его словам, теряет надежду на развитие - у нее нет "светлого образа будущего".