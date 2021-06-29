Политолог спрогнозировал развал РФ через 10 лет
Россия как государство развалится через 10 лет, этому будут способствовать введенные против нее санкции за агрессивную политику, сообщает УНИАН.
Такое мнение высказал политический эксперт Руслан Осипенко в эфире канала "Украина 24".
"Я не согласен с утверждением, что санкции против России будут ей вредить лишь в долгосрочной перспективе. Если посмотреть рейтинг устойчивого развития, и место Украины и России в нем, то Украина уже за 7 лет обогнала Россию. Это говорит о том, что развитие российской экономики немного приостановилось, а украинская экономика и ВВП продолжают расти. Мы их догоняем, мы определенно не имеем столько потенциала, сколько они, но по многим пунктам мы их уже обогнали", - считает политолог.
Россия, по его словам, теряет надежду на развитие - у нее нет "светлого образа будущего".
"Россия с Крымом попала фактически в ловушку. Она его захватила, уже не может отпустить. Эти санкции со временем просто развалят Россию, думаю, в течение 10 лет. Советский союз падал с 1979 года до 1990 года. Две ошибки - Афганистан и Перестройка - и все пошло под откос", - заявил Осипенко.