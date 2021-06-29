В Китае оценили возможность России отказаться от доллара

Возможная дедолларизация России – это протест, насмешка и презрение американской гегемонии. Такое мнение высказал научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь в статье для газеты Хуаньцю шибао, сообщает РИА Новости.

В целом, полагает эксперт, дедолларизация не окажет существенного влияния на Россию. Статус рубля как законного платежного средства стабилен. Объемы прямой торговли России с Соединенными Штатами незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и Китай.

Дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит официальный Вашингтон в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, резюмирует эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности страны перейти на расчеты с партнерами в национальных валютах — в том числе на евро в случае с контрактами на поставку газа в ЕС. По его словам, США сами не ценят доллар, используя его как инструмент конкурентной и политической борьбы.