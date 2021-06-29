В Харькове пассажиры устроили драку с девушкой-кондуктором

В Харькове у пассажиров трамвая произошел конфликт с девушкой-кондуктором из-за того, что она якобы ошиблась, давая им сдачу. За кондуктора вступились другие пассажиры, сообщает Корреспондент.

"Двое типов ударили девушку кондуктора 27-го трамвая и выкинули на улицу за то, что она просчиталась и не додала 5 грн сдачи. Повезло, что не убили за такое" , - говорится в сообщении Telegram-канала ХС Харьков.

На представленной видеозаписи видно, что кондуктора в обиду не дали другие пассажиры.