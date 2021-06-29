Байден призвал Израиль поддерживать экономические возможности Палестины

Соединенные Штаты поддерживают урегулирование палестино-израильского конфликта на основе концепции сосуществования двух государств и считают, что Израилю необходимо поддерживать экономические возможности Палестины, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении Белого дома по итогам переговоров президентов США и Израиля Джо Байдена и Реувена Ривлина.

"Лидеры обсудили последние события в Газе и на Западном берегу [реки Иордан], и президент [США] подчеркнул важность того, чтобы Израиль предпринял шаги для обеспечения спокойствия, стабильности и поддержки более широких экономических возможностей для палестинского народа.

Президент Байден подтвердил, что решение о создании двух государств путем переговоров остается лучшим путем к достижению прочного мира. Лидеры обсудили важность активизации усилий по повышению роли умеренных позиций и продвижению идеи сосуществования, одновременно ослабляя позиции экстремистов, выступающих за ненависть и насилие" , - отмечается в документе.

Президенты двух стран "обсудили многочисленные проблемы, стоящие перед регионом, включая угрозу, исходящую от Ирана" . Байден "заверил президента Ривлина в том, что Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости противостоять злонамеренной деятельности Ирана и его поддержке террористов среди подконтрольных ему сил, которые имеют дестабилизирующие последствия для региона" . Они также обсудили "возможности укрепления мира и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами" .