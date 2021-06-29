Президента Эстонии назначили всемирной защитницей женщин и детей

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая находится с рабочим визитом в США, встретилась в понедельник с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем, сообщает Интерфакс-Украина.

После встречи президент Эстонии и генсек ООН сообщили, что Кальюлайд в предстоящие два года будет "всемирным защитником прав женщин и детей", проинформировала пресс-служба главы государства.

"Генеральный секретарь ООН назначил президента Эстонии Керсти Кальюлайд Глобальным защитником каждой женщины, каждого ребенка. Это первое своего рода назначение направлено на повышение осведомленности во всем мире о Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи Кальюлайд и Гутерриш обсудили приоритеты Эстонии как председателя Совета Безопасности, которым она сегодня есть.

Во время разговора стороны коснулись также вопроса снижения негативного воздействия коронакризиса в различных регионах мира, а также возможности повышения темпов вакцинации.