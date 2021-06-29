В Крыму запретили купаться на более, чем 80 пляжах

В Крыму 83 пляжа закрыты для купания из-за ухудшения качества морской воды на пострадавших от подтопления территориях, сообщает Корреспондент.

"В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, в связи с ухудшением качества морской воды приостановлена эксплуатация 83 пляжей" , - говорится в сообщении.

Накануне специалисты начали брать пробы воды для анализов.