В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

Соединенные Штаты являются гораздо более важным партером для Италии, чем Китай, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Интерфакс-Украина.

"Италия является активным коммерческим партнером Китая, у нас были исторические отношения, но они абсолютно не идут ни в какое сравнение и не влияют на союзы ценностей с США, НАТО и ЕС" , - сказал он на пресс-конференции в Риме.

Он отметил, что "альянсы Италии с США, НАТО и ЕС являются не просто стратегическими альянсами, но альянсами ценностей, которые позволяют нашей демократии противостоять таким проблемам, как нарушения прав человека" .

Наблюдатели обращают внимание, что Соединенные Штаты ранее выражали озабоченность по поводу отношений Италии с Китаем, особенно после того, как Ди Майо, будучи в 2019 году министром экономического развития, способствовал присоединению Италии к пекинской инициативе "Один пояс, один путь". Предыдущий кабинет рассчитывал в связи с этим на широкое привлечение китайских инвестиций в итальянскую экономику.

С приходом к власти в Италии правительства премьера Марио Драги Рим подчеркивает приверженность страны трансатлантическим отношениям.