Байден рассказал, какими он видит отношения с Путиным
Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата, сообщает РБК-Украина.
Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.
Вместе с тем президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.
"Я дал понять президенту Путину в России, что отношения между Америкой и РФ должны быть стабильными и предсказуемыми, мы должны иметь возможность сотрудничать там, где у нас есть общие интересы, - в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата", - сказал Байден.