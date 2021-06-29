Байден рассказал, какими он видит отношения с Путиным

Президент США Джо Байден хочет стабильных отношений с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в вопросах ядерного нераспространения и изменения климата, сообщает РБК-Украина.

Об этом он заявил во время выступления на мероприятии Национального комитета Демократической партии США по сбору средств.

Вместе с тем президент США пообещал принять ответные меры в случае кибератак и вмешательства в американскую экономику.