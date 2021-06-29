В Греции будут предлагать молодежи денежное вознаграждение за прививку

Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что в Греции молодым людям будут предлагать денежное вознаграждение в размере 150 евро за вакцинацию против коронавируса, сообщает Зеркало недели.

"С первым уколом вакцины (молодые люди) получат карточку на 150 евро. Это наш долг перед молодежью, подарок в знак благодарности", - заявил Мицотакис.

Отмечается, что всего в Греции, где население 11 млн человек, хотя бы одну прививку против коронавируса получили около 33% граждан. Примерно 940 тысяч греков в возрасте от 18 до 25 лет получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса.