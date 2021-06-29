Укрзализныця попала в новый скандал из-за недобросовестных кондукторов

"Укрзализныця" попала в новый скандал. На рельсовом автобусе, который ездит по маршруту Смела - Черкассы, кондукторы недобросовестно выполняют свою работу, открыто предлагая ехать за меньшую сумму, однако без билета, сообщает УНИАН.

О дополнительном заработке работников "Укрзализныци" рассказал журналист Богдан Тищенко. По его словам у него возник короткий разговор с кондуктором, который предложил ему 2 варианта проезда – за 20 гривень, но без чека, или за 25 с чеком.

По словам Тищенко, из поселка, где останавливается рельсовый автобус, до Черкасс можно доехать за 15 минут. За эти же деньги можно воспользоваться обычной маршруткой, но ехать на час дольше.

"Этот новый транспорт имеет только один вагон. Все люди, которые сидели возле меня, спокойно платили в карман "кондукторам", которые и сами открыто проявляли инициативу" , – отметил журналист.

Он добавил, что через несколько месяцев этот рельсовый автобус скорее всего отменят из-за убыточности, ведь прибыль идет в карман кондуктору.

Реакция "Укрзализныци" на ситуацию

На сообщение Тищенко в Facebook отреагировала "Укрзализныця". В компании извинились за такую ситуацию и попросили предоставить подробную информацию о поездке.