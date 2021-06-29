Стали известны нормы работы при высокой температуре воздуха

Гоструда в Ровенской области предоставила рекомендации относительно режима труда на открытом воздухе и в помещениях в условиях повышенной температуры, сообщает ЛигаБизнес.

При работах на открытой местности и температуре воздуха 35°C и выше, длительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей длительностью отдыха не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

В охлаждаемых помещениях, чтобы избежать негативного влияния на организм большого перепада температур, следует поддерживать температуру воздуха 24-25°C.

Робота при температуре внешнего воздуха больше 37°C по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). При этой температуре не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе. Следует изменить порядок рабочего дня и перенести часы работы на утреннее или вечернее время.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из натуральных тканей.

В условиях повышенной температуры рекомендуется допускать к работе лиц не младше 25 и не старше 40 лет.

С целью профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно придерживаться питьевого режима. Рекомендованная температура питьевой воды, напитков, чая + 10-15°C.

Для оптимального водообеспечения рекомендуется также возмещать потерю солей и микроэлементов, которые выделяются из организма с потом, за счет употребления подсоленной воды, минеральной щелочной воды, молочно-кислых напитков (обезжиренное молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислородно-белковых коктейлей.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержимое воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха свіше 30°C и выполнении работ средней тяжести, нужно выпивать не менее 0,5 л воды в час - приблизительно один стакан каждые 20 минут.

Кроме того, для поддержки иммунитета и снижения уровня интоксикации организма нужно употреблять фрукты и овощи.