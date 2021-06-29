В Абу-Даби невакцинированным запретят посещать общественные места

Комитет по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Абу-Даби одобрил ограничения, запрещающие людям, которые не получили вакцину против COVID-19, посещать некоторые общественные места, сообщает Буквы.

Это решение "соответствует стратегии эмирата в борьбе с пандемией COVID-19 и дополняет профилактические и предупредительные меры, принятые для сохранения здоровья населения".

Решение также было принято после вакцинации более 93% целевых групп в Абу-Даби. Запрет на посещение некоторых общественных мест начнет действовать 20 августа.

Невакцинированные граждане не смогут посещать торговые центры, рестораны, кафе и другие точки розничной торговли, так же, как и те, которые находятся за пределами торговых центров. Им разрешено будет посещать супермаркеты и аптеки.

Также нельзя будет посещать тренажерные залы, места отдыха и занятия спортом, клубы здоровья, курорты, музеи, культурные центры и тематические парки, а также университеты, институты, государственные и частные школы и детские ясли в эмирате.

Комитет заявил, что решение не распространяется на невакцинированных лиц с освобождением от вакцинации.