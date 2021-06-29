Открытие рынка земли: способы защиты прав на землю

Перечень гражданско-правовых соглашений, благодаря которым гражданин Украины может стать собственником земли, достаточно разнообразен. Однако бывают случаи, когда заключенный договор в полной мере не защищает нового хозяина от произвольного нарушения его прав, сообщает ЮрЛига.

В Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Сумы), ссылаясь на Минюст, рассказали, какие же именно существуют способы защиты прав на землю.

В соответствии с положениями статьи 152 Земельного кодекса собственник земельного участка или землепользователь может требовать устранения любых нарушений его прав на землю, даже если эти нарушения не связаны с лишением права владения земельным участком, а также на возмещение причиненных убытков.

Так, защита прав граждан и юридических лиц на земельные участки осуществляется путем:

• признания прав;

• восстановления состояния земельного участка, существовавшего до нарушения прав, и предупреждения совершения действий, нарушающих права или создающих опасность нарушения прав;

• признания соглашения недействительным;

• признания недействительными решений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;

• возмещения причиненных убытков;

• применения других, предусмотренных законом, способов.

Способы защиты прав на землю достаточно неоднородны по своему содержанию и условиям применения. Одни из них непосредственно направлены на защиту права собственности на земельный участок или права землепользования, другие - опосредствовано. Все указанные способы защиты прав на землю можно классифицировать на отдельные самостоятельные группы. В частности, способы защиты земельных прав можно разделить на следующие:

• вещно-правовые;

• обязательственно-правовые;

• специальные способы защиты земельных прав.

Вещно-правовые способы защиты прав на землю непосредственно направлены на защиту субъективного права собственности на землю или права землепользования лиц, которые на момент нарушения права не находятся в обязательственных отношениях с нарушителем. Они обусловлены особым кругом уполномоченных или обязанных лиц и чрезвычайными обстоятельствами. К такому способу защиты земельных прав относятся: признание прав на земельный участок; восстановление состояния земельного участка, существовавшего до нарушения прав; предупреждение совершения действий, нарушающих права или создающих опасность нарушения прав; истребование земельного участка из чужого незаконного владения (виндикационный иск); требование собственника земельного участка или землепользователя устранить нарушение в осуществлении их прав, которые не связаны с лишением владения земельным участком (негаторный иск) и др.

Обязательственно-правовые способы защиты имеют целью защиту прав субъекта как участника обязательственных отношений. К обязательственно-правовым способам защиты относятся: возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договоров (отчуждения, приобретения, аренды (субаренды) земельного участка и т. п.); возврат собственнику предоставленного в пользование по договору аренды земельного участка и др.

Специальные способы защиты земельных прав касаются особых случаев нарушения прав собственников земельных участков и землепользователей. Они обусловлены особым кругом уполномоченных или обязанных лиц и чрезвычайными обстоятельствами. Так, специальными способами защиты являются следующие: признание соглашения относительно земельного участка недействительным; признание недействительными решений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, нарушающих права собственников земельных участков и землепользователей и др.