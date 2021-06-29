ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии
Сегодня, 29 июня в Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Тестирование начнется с химии, сообщает РБК-Украина.
По информации ведомства, дополнительная сессия ВНО в этом году пройдет по такому графику:
- 29 июня - химия;
- 1 июля - английский язык;
- 2 июля - немецкий язык;
- 5 июля - испанский язык;
- 6 июля - французский язык;
- 7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта);
- 8 июля - физика;
- 9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;
- 12 июля - история Украины;
- 13 июля - биология;
- 14 июля - география.
Принять участие в тестировании смогут те лица, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии.
Результаты тестирования будут обнародованы до 23 июля.
Как отмечают в МОН, абитуриентам рекомендуется иметь с собой:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета
- бутылку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые можно положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.