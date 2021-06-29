Набсовет Укрпошты продлил полномочия Смелянского
Наблюдательный совет "Укрпошты" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности генерального директора компании до 30 июня 2023 года, сообщает БизнесЦензор.
"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным Советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал Смелянский в Facebook.
При этом, глава "Укрпошты" подчеркнул, что это будет его последний срок в качестве главы компании.
"У меня и команды много планов (о них напишу 1 июля) и всего 2 года, чтобы все успеть, ведь это мой последний срок на этом посту. Да последний", – отметил он.