Набсовет Укрпошты продлил полномочия Смелянского

Наблюдательный совет "Укрпошты" единогласно поддержал кандидатуру Игоря Смелянского и продлил его полномочия на должности генерального директора компании до 30 июня 2023 года, сообщает БизнесЦензор.

"Я хочу вам сегодня сообщить, что после единогласной поддержки моей кандидатуры Наблюдательным Советом, я продолжу руководить компанией до 30 июня 2023 года", – написал Смелянский в Facebook.

При этом, глава "Укрпошты" подчеркнул, что это будет его последний срок в качестве главы компании.