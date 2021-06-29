Заключение сделок с недвижимостью подорожает

В Украине может подорожать процесс оформления сделок с недвижимостью. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита, сообщает UBR.

По его словам, этому поспособствуют новации, изложенные в законопроекте №3618. Помимо прочего, документом предлагается обязательная регистрация договоров в единой базе данных, привлечение риелторов к каждой сделке, и обязательная сертификация специалистов в "риелторском министерстве" (профильном объединении).

"Создание вертикально интегрированного "риелторского министерства" в предложенном формате федерации с кучей руководителей, директоров и различных руководящих органов будет требовать времени и приведет к росту затрат при оформлении сделок" , – считает Пита.

Он также добавил, что если законопроект будет принят, то стоимость жилья на вторичном рынке может увеличиться, как минимум, на 2-3%. Именно за счет предложенной в законопроекте схемы "горе-регуляции".

"На фоне и без того достаточно высоких цен, вряд ли общество будет в восторге от такой "новизны". Рост цен будет вынуждать многих искать способ спрятаться в тени" , – говорит эксперт.

По его мнению, предложенный законопроект является новым способом взимания поборов с клиентов руками риелторов.

Все это в совокупности может вызвать "паралич рынка" на пару лет, добавляет президент АСНУ.

Вместо этого, подмечает эксперт, есть другой адекватный сценарий: подготовка рабочего "риелторского" документа, создание рабочей группы, в которую войдут представители профильных сообществ и комитетов Рады.