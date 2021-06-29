Президент позвонил футболистам сборной Украины перед матчем

Президент Владимир Зеленский связался по видеосвязи с футболистами сборной Украины по футболу, чтобы выразить поддержку перед сегодняшним матчем со Швецией, сообщает Сегодня.

Зеленский общается с футболистами. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Сегодня Украина впервые в своей истории играет в плей-офф Чемпионата Европы и поборется за выход в четвертьфинал.

Шева в восторге. Фото: facebook.com/zelenskiy95

"Имел приятный разговор – позвонил ребятам из нашей сборной Украины, чтобы сказать: мы верим в них и очень болеем. Поздравил с днем рождения Андрея Пятова (вратарь сборной). Наши футболисты хорошо мотивированы и способны удивлять. Сегодня на поле с ними будет 40 млн украинцев", – сказал Зеленский.