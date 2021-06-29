Индия опередила США по уровню вакцинации от COVID-19

Индия стала мировым лидером по общему количеству введенных доз вакцины от коронавируса. В стране заявили, что опередили США, сообщает Обозреватель.

28 июня, в Индии было сделано 32,36 млн прививок. При этом в США ввели 32,33 млн доз вакцины от коронавируса. Кроме того, в понедельник Индия сообщила о 46 148 новых случаях коронавируса за сутки.

Общее количество больных достигло 30,27 млн человек. За неделю 21-27 июня в стране зарегистрировали на 19% меньше зараженных, чем за предыдущие семь дней. Это также самый низкий показатель за 14 недель.