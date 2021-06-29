СБУ разоблачила схему на строительстве COVID-отделения: присвоили 1,5 млн грн
Служба безопасности Украины разоблачила схему по хищению государственных денег, которые выделили на строительство отделения для больных COVID-19 в Закарпатской области, сообщает СБУ.
Участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен. В то же время общая стоимость проекту составила более 10 млн гривен.
В ходе расследования обнаружили, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. По договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных коронавирус.
Как установили в СБУ, организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ неправдивые данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге".
"Директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения ", - отметили в СБУ.