СБУ разоблачила схему на строительстве COVID-отделения: присвоили 1,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила схему по хищению государственных денег, которые выделили на строительство отделения для больных COVID-19 в Закарпатской области, сообщает СБУ.

Участники сделки присвоили более 1,5 млн гривен. В то же время общая стоимость проекту составила более 10 млн гривен.

В ходе расследования обнаружили, что в 2020 году местная коммерческая структура победила в тендере на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. По договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных коронавирус.

Как установили в СБУ, организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ неправдивые данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге".