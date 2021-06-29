Honda анонсировала первый полностью электрический кроссовер

Японская компания Honda ведет работу над созданием первого в истории марки полностью электрического кроссовера. Новинка, получившая название Prologue будет использовать платформу General Motors, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка появится в 2024 году и станет первым представителем семейства автомобилей на электротяге, созданной в кооперации с американским концерном. Вторая модель, которая пока еще не имеет имени собственного, будет продаваться под брендом Acura.

Honda будет использовать электрическую платформу GM Ultium. Источник: Honda

Новинки являются дальнейшими шагами компании по реализации экологической стратегии, в рамках которой производитель планирует к 2040 году полностью отказаться от автомобилей с ДВС. В планах к 2030 году довести количество электрокаров в общем объеме производства до 40%, а к 2040-му – до 80%.

Электромобиль Honda EV Plus 1997 года. Источник: Honda

Благодаря совместной работе со специалистами концерна GM компания Honda будет адаптировать новую платформу, которая уже используется на электромобилях Cadillac и GMC. В частности, речь идет о батарее Ultium. Кроме того, для снижения производственных расходов электрокроссы Honda и Acura будут выпускаться на предприятии GM.

Первый гибрид в США – Honda Insight (1999). Источник: Honda

У компании Honda большой опыт создания экологически чистых моделей. За последние 30 лет она представила свои разработки в области электротранспорта, гибриды и водородные автомобили. В частности, она была у истоков создания электромобилей в Японии – Honda EV Plus (1997), представила первый гибрид в США – Honda Insight (1999), предложила покупателям модель с водородными топливными элементами – Honda FCX (2002), a также запустила в производство инновационный электрический хэтчбек Honda E (2019).

Honda FCX (2002) с водородными топливными элементами