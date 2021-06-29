Honda анонсировала первый полностью электрический кроссовер

Honda анонсировала первый полностью электрический кроссовер

Японская компания Honda ведет работу над созданием первого в истории марки полностью электрического кроссовера. Новинка, получившая название Prologue будет использовать платформу General Motors, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка появится в 2024 году и станет первым представителем семейства автомобилей на электротяге, созданной в кооперации с американским концерном. Вторая модель, которая пока еще не имеет имени собственного, будет продаваться под брендом Acura.

Honda будет использовать электрическую платформу GM Ultium
Honda будет использовать электрическую платформу GM Ultium. Источник: Honda

Новинки являются дальнейшими шагами компании по реализации экологической стратегии, в рамках которой производитель планирует к 2040 году полностью отказаться от автомобилей с ДВС. В планах к 2030 году довести количество электрокаров в общем объеме производства до 40%, а к 2040-му – до 80%.

Электромобиль Honda EV Plus 1997 года
Электромобиль Honda EV Plus 1997 года. Источник: Honda

Благодаря совместной работе со специалистами концерна GM компания Honda будет адаптировать новую платформу, которая уже используется на электромобилях Cadillac и GMC. В частности, речь идет о батарее Ultium. Кроме того, для снижения производственных расходов электрокроссы Honda и Acura будут выпускаться на предприятии GM.

Первый гибрид в США – Honda Insight (1999)
Первый гибрид в США – Honda Insight (1999). Источник: Honda

У компании Honda большой опыт создания экологически чистых моделей. За последние 30 лет она представила свои разработки в области электротранспорта, гибриды и водородные автомобили. В частности, она была у истоков создания электромобилей в Японии – Honda EV Plus (1997), представила первый гибрид в США – Honda Insight (1999), предложила покупателям модель с водородными топливными элементами – Honda FCX (2002), a также запустила в производство инновационный электрический хэтчбек Honda E (2019).

Honda FCX (2002) с водородными топливными элементами
Honda FCX (2002) с водородными топливными элементами
Honda e – полностью электрический хэтчбек (2019)
Honda e – полностью электрический хэтчбек (2019). Источник: Honda

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