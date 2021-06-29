Над Киевом заметили "ядерное облако": синоптики объяснили явление

Над Киевом заметили "ядерное облако": синоптики объяснили явление
Фото: Павел Иванов

В понедельник вечером, 28 июня, в небе над Киевом﻿ заметили облако в форме ядерного гриба, сообщает Новое время.

Необычное явление можно было наблюдать со всех районов украинской столицы.

В Укргидрометцентре пояснили, что облако такой формы называют Cumulоnimbus incus — это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преобладающего горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части облака", — добавили синоптики.

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