Над Киевом заметили "ядерное облако": синоптики объяснили явление

В понедельник вечером, 28 июня, в небе над Киевом﻿ заметили облако в форме ядерного гриба, сообщает Новое время.

Необычное явление можно было наблюдать со всех районов украинской столицы.

В Укргидрометцентре пояснили, что облако такой формы называют Cumulоnimbus incus — это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.