В Германии сильные ливни привели к авариям и наводнениям

В понедельник вечером на Германию обрушились сильные грозы и проливной дождь - это привело к десяткам несчастных случаев, пишут иностранные СМИ.

Как сообщается, из-за непогоды﻿ в Баварии несколько деревень были затоплены, в городе Штутгарте части крыши и несколько статуй городского оперного театра были сброшены ветром на землю.

Стоит отметить, что во время урагана на спектакле в театре присутствовало около 250 человек, но пострадавших не было.﻿ Также в городе было остановлено движение поездов на несколько часов.

Штаты Баден-Вюртемберг, где расположен Штутгарт, а также Бавария и Гессен особенно сильно пострадали от дождей - там сообщили о десятках дорожно-транспортных происшествий. Число людей, пострадавших в результате авиакатастроф, пока неизвестно.