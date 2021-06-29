ВС разъяснил разницу между задатком и авансом

В постановлении по делу № 711/5065/15-ц от 17 июня 2021 Верховный Суд разъяснил разницу между задатком и авансом, сообщает ЮрЛига.

Согласно статье 570 ГК задатком является денежная сумма или движимое имущество, которое выдается кредитору должником в счет причитающихся с него по договору платежей, в подтверждение обязательства и в обеспечение его исполнения. Если не будет установлено, что сумма, уплаченная в счет причитающихся с должника платежей, является задатком, она считается авансом.

Правовые последствия нарушения или прекращения обязательства, обеспеченного задатком (ст. 571 ГК), в частности:

если нарушение обязательства произошло по вине должника, задаток остается у кредитора;

если нарушение обязательства произошло по вине кредитора, он обязан вернуть должнику задаток и дополнительно уплатить сумму в размере задатка или его стоимости;

сторона, виновная в нарушении обязательства, должна возместить другой стороне убытки в сумме, на которую они превышают размер (стоимость) задатка, если иное не установлено договором;

в случае прекращения обязательства до начала его исполнения или вследствие невозможности его выполнения задаток подлежит возврату.

В соответствии с приведенными нормами ГК задаток служит доказательством существования обязательства, выполняет платежную функцию и является способом обеспечения исполнения обязательства.

Верховный Суд указал, что в соответствии с положениями статей 546, 548 ГК задатком может быть обеспечено только действительное обязательство, вытекающее из договора, заключенного сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 635 ГК предыдущим является договор, стороны которого обязуются в течение определенного срока (в определенный срок) заключить договор в будущем (основной договор) на условиях, установленных предварительным договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, - в письменной форме.

Согласно статье 657 ГК договор купли-продажи земельного участка, единого имущественного комплекса, жилого дома (квартиры) или другого недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, кроме договоров купли-продажи имущества, находящегося в налоговом залоге.