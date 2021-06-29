Тищенко напал на "слугу" Куницкого в столовой Рады – нардеп

Народные депутаты фракции "Слуга народа" Николай Тищенко и Александр Куницкий подрались в столовой Верховной Рады, сообщает Деловая столица.

Об этом написал бывший "слуга" Александр Дубинский.

По его данным, зачинщиком драки выступил Николай Тищенко.

"Кум Ермака Николай Тищенко напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков. Александр говорит, что у него есть видео инцидента" , — написал Дубинский в Telegram.

Комментариев Куницкого и Тищенко по этому поводу пока не поступало.