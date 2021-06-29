Доступные кредиты: объем выданных средств приблизился к 50 млрд

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 381 кредит на 945,3 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

Всего с момента старта программы был выдан 19 018 кредитов на общую сумму 49,9 млрд грн.

Из них 19,34 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 6,26 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 24,36 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.