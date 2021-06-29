В Канаде разрабатывают Covid-вакцину в съедобных полосках

В Канаде исследуют оральную вакцину против коронавируса, которая могла бы существенно изменить способ введения препарата, сообщает Слово и дело.

Разработкой занимается университет имени Макмастера при поддержке Национального исследовательского совета.

Исследователи разрабатывают вакцину в виде тонкой съедобной полоски, которая будет растворяться во рту и содержать препарат против коронавируса.

По мнению исследователей, многие люди не хотят делать укол, поэтому такое решение может стать толчком к большему желанию вакцинироваться.

Сейчас команда ученых смогла стабилизировать протеин из вакцины при температуре 40°C, хотя для большей эффективности препарат нужно охлаждать до низкой температуры.

Ученые также отметили, что разработка вакцины сейчас находится на ранних стадиях исследований. В частности, препарат прошел первую фазу испытаний.

Исследователи готовятся ко второй фазе испытаний, во время которой узнают, сможет ли организм формировать иммунный ответ после введения препарата в виде съедобной полоски.