В Киеве произошло столкновения правоохранителей и ФОПов

В Киеве, на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и протестующих ФОПов.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Стало известно, что представители ФОПов хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, а затем к Верховной Раде. Полиция заблокировала им путь.

Отметим, что, по сведениям СМИ,﻿ правоохранители пытаются отобрать гробы у предпринимателей, но пока безуспешно.