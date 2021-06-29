В Киеве произошло столкновения правоохранителей и ФОПов
В Киеве, на Майдане Независимости произошли столкновения правоохранителей и протестующих ФОПов.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.
Стало известно, что представители ФОПов хотели пройти маршем с гробом и ритуальными венками (как символ похорон малого бизнеса) к Офису президента, а затем к Верховной Раде. Полиция заблокировала им путь.
Отметим, что, по сведениям СМИ, правоохранители пытаются отобрать гробы у предпринимателей, но пока безуспешно.